Общество

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский обсудил с жителями двух районов исполнение нацпроектов

Депутат Госдумы, член президиума генсовета «Единой России» Александр Козловский посетил Новоржевский и Бежаницкий районы. В ходе рабочего визита он обсудил с местным населением самые актуальные вопросы.

«Моя первоочередная задача, как депутата Госдумы, - законодательно обеспечить в районах исполнение национальных проектов. Мы должны расстаться со многими большими проблемами, которые сегодня на Псковщине, к сожалению, существуют», - заявил парламентарий. В числе таковых вопросы по газо- и водоснабжению. Последний, к примеру, достаточно остро стоит в новоржевской деревне Выбор, где водонапорная башня уже не подлежит восстановлению. На эту проблему ранее уже обращал внимание кандидат в главы района Сергей Мезенцев. Для ее решения нужно подготовить проектно-сметную документацию и купить новый частотник.

Проблема водоснабжения есть и в другой деревне - Стехново. «Здесь стоят две башни, и одна из них пришла в негодность. Сейчас решается вопрос о переподключении второй линии на действующую башню и установке туда более мощного частотника. Тогда проблема с водоснабжением целой деревни будет решена», - прозвучало в ходе разговора. В ближайшее время будет сформулировано соответствующее поручение.

Также на встрече с гражданами речь шла и об очистке колодцев. В ряде деревень она будет производиться по прямым договорам, что должно значительно облегчить всю процедуру.

В ходе общения с жителями Бежаницкого района отдельное внимание было уделено областной программе поддержки семей с новорожденными детьми. «Безусловно, определенная нагрузка ложится на плечи глав и руководителей, но должна быть и ответственность предпринимателей, промышленников. Мы с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым проговаривали, что будем участвовать в привлечении актива, потому что это касается помощи тем, кто живет и трудится на нашей земле», - сказал депутат Александр Козловский.

Кроме того, он заметил, что на территории района эффективно работает фонд «Земляки», который оказывает поддержку тем, кто в ней особенно нуждается.

«Сергей Константинович Михеев (кандидат в главы района и действующий руководитель - прим. ред.) серьезно работает и с промышленниками, и с предпринимателями. И результат виден. С каждым годом Бежаницы становятся более ухоженными и уютными», - считает парламентарий. Он также отметил важность участия района в национальных, партийных проектах и активной позиции главы муниципалитета при распределении финансовых средств.