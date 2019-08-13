Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Организация активного отдыха
Как помыть машину бесплатно?
Дом от А до Я
Грандиозная выставка-продажа шуб
Женщина на рыбалке: экипировка
Телефон прямого эфира 56-73-72
Убрать нельзя оставить
Мини-юбки под запретом
Об «успехах» импортозамещения
Моно вместо стерео
 
 
 
ещё Общество 13.08.2019 15:467 В Пскове выбрали нового главного архитектора 14.08.2019 22:310 Псковские власти проверили готовность детсада «Кораблик» к учебному сезону. ФОТО 14.08.2019 19:210 Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский обсудил с жителями двух районов исполнение нацпроектов 14.08.2019 19:162 В администрации прошло заседание рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива 14.08.2019 18:560 Минтруд начал разработку правил по охране труда в организациях отдыха и оздоровления детей 14.08.2019 18:540 Псковича напугала возможность обрушения асфальта под грузовиком на Ротной в Пскове
 
 
 
Самое популярное 12.08.2019 16:019 Может ли пятница стать выходным? 12.08.2019 08:383 Труп одного из участников резонансного ДТП в Островском районе обнаружен у 9-этажки в Пскове 12.08.2019 09:120 В реанимации скончался еще один из участников субботнего ДТП в Островском районе 13.08.2019 15:467 В Пскове выбрали нового главного архитектора 13.08.2019 17:565 Россия должна была пойти по польскому варианту приватизации - Игорь Савицкий
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские власти проверили готовность детсада «Кораблик» к учебному сезону. ФОТО

14.08.2019 22:31|ПсковКомментариев: 0

Исполняющий полномочия главы Пскова Елена Полонская в среду посетила детский сад № 37 «Кораблик», который находится на ее избирательном округе и входит в программу «Формирование комфортной городской среды». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, такой рабочий выезд и.п. главы муниципалитета провела 14 августа.

Руководитель дошкольного образовательного учреждения Дарья Попова рассказала, что на средства бюджета муниципального образования был проведен целый комплекс ремонтных работ. Так, в рамках подготовки к новому учебному году на 40 тыс рублей сделали ремонт в отдельных помещениях. Они продолжатся полной заменой сантехники и ремонтом санузлов на сумму около 1,5 млн рублей. Кроме того, 1 млн рублей был направлен на замену ограждения детсада, еще около 500 тыс рублей - на новые окна.

Отдельно и. п. главы Пскова, представитель управления городского хозяйства (УГХ) администрации города и руководство учреждения обсудили вопрос благоустройства территории детского сада. В частности, необходимость демонтажа старой конструкции и спила аварийных деревьев. По мнению воспитателей «Кораблика», некоторые деревья в силу их возраста несут в себе потенциальную угрозу для детей, также необходимо произвести санитарную обрезку здоровых растений.

«Я уже 40 лет работаю в этом учреждении, и 40 лет на моих глазах растут эти деревья. Жалко, конечно, но из-за обильной листвы плохо проходит солнечный свет, а потому не растет трава и скапливается влага, отсюда постоянная сырость. Особенно трудно осенью, когда листву приходится убирать несколько раз в день», - рассказала работница «Кораблика».

После осмотра территории учреждения и.п. главы муниципалитета поручила представителю УГХ подготовить необходимую документацию на спил и санацию деревьев. В целом Елена Полонская положительно оценила состояние детского сада №37, отметила чистоту территории и добавила, что в учреждении «чувствуется хозяйская рука».

Кроме того, представители администрации осмотрели пищеблок, столовую, детские комнаты и удостоверились, что помещения соответствуют всем требованиям. Таким образом, детский сад «Кораблик» прошел проверку и готов к предстоящему учебному сезону.

Добавим, что с 13 августа в Пскове начались ежегодные плановые рейды в школы и детские сады на предмет их готовности к новому учебному году. Всего на дошкольные образовательные учреждения в этом году выделено около 25,5 млн рублей. Из них на текущие ремонтные работы - 13,5 млн рублей, 11,9 млн рублей - на капитальный ремонт.

Теги: #ОМСУ #детский сад #Проверка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 897 человек
14.08.2019, 22:310 Псковские власти проверили готовность детсада «Кораблик» к учебному сезону. ФОТО 14.08.2019, 22:110 В «Псковпассажиравтотрансе» извинились за поступок кондуктора, выставившего девочку из автобуса 14.08.2019, 21:350 Псковича, подобравшего забытые банковские карты и мобильник, подозревают в краже 14.08.2019, 21:160 Российским ученым ужесточили правила общения с иностранными коллегами
14.08.2019, 20:260 В Пскове расследовали дело о двух подругах, обвиняемых в похищении и изнасиловании знакомой 14.08.2019, 20:211 Интерактив: Хочу поднять тему хамства кондукторов псковских автобусов 14.08.2019, 20:020 Идет прием заявок на возмещение затрат на производство фильмов в Псковской области 14.08.2019, 19:420 В России могут ввести льготы для абитуриентов, потерявших родителей
14.08.2019, 19:210 Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский обсудил с жителями двух районов исполнение нацпроектов 14.08.2019, 19:162 В администрации прошло заседание рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива 14.08.2019, 18:560 Минтруд начал разработку правил по охране труда в организациях отдыха и оздоровления детей 14.08.2019, 18:540 Псковича напугала возможность обрушения асфальта под грузовиком на Ротной в Пскове
14.08.2019, 18:360 В Гдове в сентябре появятся 2 современные спортплощадки 14.08.2019, 18:160 Региональный Росреестр оштрафовал нарушителей на сумму свыше 2 млн рублей 14.08.2019, 17:560 Облачная погода с дождями возможна завтра в Псковской области 14.08.2019, 17:550 Мужчина, убивший девушку и устроивший поджог на улице Инженерной в Пскове, оказался любовником матери
14.08.2019, 17:443 Потребительские цены в России снизились, сообщили в Росстате 14.08.2019, 17:400 В Псковской области при поддержке ПАО «ОГК-2» прошел водный спортивный праздник 14.08.2019, 17:350 В детском саду «Ласточка» завершается масштабный ремонт коммунальных сетей 14.08.2019, 17:291 По поручению губернатора состоялось совещание по борьбе с лесорубами, уничтожающими лес на сельхозугодиях
14.08.2019, 17:230 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: о дресс-коде для псковских госслужащих, Министерстве праздника и катере-памятнике 14.08.2019, 17:202 Игорь Савицкий: Содержание главного архитектора - дорогое удовольствие для Пскова 14.08.2019, 17:200 В Псковской области 28 домов культуры получили поддержку по проекту «Единой России» 14.08.2019, 17:122 Олег Брячак: Время в эфире, полагающееся кандидатам в депутаты, незначительно и ничтожно
14.08.2019, 17:070 Прививку от гриппа можно сделать в мобильном ФАПе в Пскове 14.08.2019, 16:390 Что бы про политика не говорили, главное, чтобы это не было некрологом - Олег Брячак 14.08.2019, 16:351 Законопроект об освобождении от излишней отчетности обсудила с учителями «Единая Россия» в Пскове 14.08.2019, 16:320 Глава Псковского облизбиркома о предвыборной агитации: Русская душа всегда любит обиженных
14.08.2019, 16:290 Профком «Псковпасажиравтотранса» принял решение поддержать коллективные действия профсоюзов 7 октября 14.08.2019, 16:250 Ход реализации национального проекта «Образование» обсудили в Пскове 14.08.2019, 16:231 ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых 14.08.2019, 16:160 Великолучан просят опознать подозреваемого в краже велосипеда
14.08.2019, 15:550 Названо самое популярное время для спам-звонков 14.08.2019, 15:401 Армен Джигарханян госпитализирован 14.08.2019, 15:363 Решать проблемы нужно в рамках закона, и я тому пример - Олег Брячак 14.08.2019, 15:282 Новый главный архитектор Пскова рассказал о своем видении дальнейшего развития города
14.08.2019, 15:020 «Навстречу урнам» c Михаилом Ивановым. ВИДЕО 14.08.2019, 14:510 Псковские шахматисты вернулись с призами из Европы 14.08.2019, 14:300 Профсоюз отстоял в суде интересы работников МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис» 14.08.2019, 14:251 Барби-Дарт Вейдер создала американская компания
14.08.2019, 14:210 Авиамодельное шоу пройдет в рамках празднования Дня города Великие Луки 14.08.2019, 14:160 В России предложили упростить иностранцам въезд в страну 14.08.2019, 14:100 Глава облизбиркома призвал жителей активно следить за выборами в Псковской области 14.08.2019, 14:090 «Рапид Гран-при России» впервые пройдет в Псковской области
14.08.2019, 14:070 Псковский «Ревизор» отправится на гастроли в Берлин 14.08.2019, 14:010 Рождаемость в России снизилась более чем на 8% 14.08.2019, 13:550 Штрафы за воду грозят дачникам 14.08.2019, 13:531 Автоклубы появятся во всех муниципалитетах Псковской области в ближайшие три года
14.08.2019, 13:390 Факультет менеджмента ПсковГУ ждет абитуриентов 14.08.2019, 13:291 Выборами мы занимаемся давно и профессионально - Олег Брячак 14.08.2019, 13:260 Власти Псковского района поздравили с юбилеем жительницу Неелово 14.08.2019, 13:181 Рубрику «Честная декларация» предлагает создать на сайте ПЛН Игорь Савицкий
14.08.2019, 13:100 В Великих Луках на 25-летнюю девушку напал бомж 14.08.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Навстречу урнам» с Михаилом Ивановым 14.08.2019, 13:010 В тверских медучреждениях лечатся три великолучанки, выжившие в ДТП с пятью погибшими 14.08.2019, 12:464 Зюганов заявил о системном кризисе в России
14.08.2019, 12:430 Более 180 га заброшенных земель введены в сельхозоборот в хозяйстве «Ударник» Бежаницкого района 14.08.2019, 12:390 «Семь самураев», билеты по 150 и Денис Кугай в роли отца Федора: что ждет псковичей в новом театральном сезоне 14.08.2019, 12:230 «So What Квартет» выступит в клубе T.I.R. 14.08.2019, 12:200 В Пскове задержана подозреваемая в хищении продуктов из магазина
14.08.2019, 12:170 Наталья Ильина о нацпроекте «Наука»: Наша задача - объединить науку с экономикой 14.08.2019, 12:170 Гены пальцем не сотрешь - советы психолога псковичам, задумывающимся о взятии приемного ребенка в семью 14.08.2019, 12:090 Как получить кадастровый план территории? 14.08.2019, 12:080 Артснаряд обезвредили спасатели в порховской деревне
14.08.2019, 12:020 Организаторы обещают: программа празднования 853-й годовщины со дня основания города Великие Луки будет насыщенной и интересной 14.08.2019, 11:594 Более 60% россиян назвали себя православными 14.08.2019, 11:530 «Навстречу урнам»: Глава облизбиркома Михаил Иванов расскажет о ходе предвыборной кампании в Псковской области 14.08.2019, 11:440 12 иностранцев пытались незаконно пересечь границу в Псковской области
14.08.2019, 11:400 Самым распространенным видом преступлений в Великих Луках остаются кражи 14.08.2019, 11:320 Ресторан «Инжир» представляет программу мероприятий этой недели 14.08.2019, 11:322 Комфортный жилой квартал строят на Запсковье 14.08.2019, 11:230 В Псковской области более 64 тысяч работающих пенсионеров получили прибавку к пенсии
14.08.2019, 11:100 Декан физмата ПсковГУ: Порадовал интерес к педагогическому направлению 14.08.2019, 10:570 Олег Брячак станет гостем программы «Гайд-парк» 14.08.2019, 10:463 ОНФ: Снижение количества уголовных дел за экстремизм в интернете подтверждает эффективность законодательных предложений ОНФ 14.08.2019, 10:443 Льготный кредит на образование стал доступен для студентов ПсковГУ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.