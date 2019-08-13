Общество

Псковские власти проверили готовность детсада «Кораблик» к учебному сезону. ФОТО

Исполняющий полномочия главы Пскова Елена Полонская в среду посетила детский сад № 37 «Кораблик», который находится на ее избирательном округе и входит в программу «Формирование комфортной городской среды». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, такой рабочий выезд и.п. главы муниципалитета провела 14 августа.

Руководитель дошкольного образовательного учреждения Дарья Попова рассказала, что на средства бюджета муниципального образования был проведен целый комплекс ремонтных работ. Так, в рамках подготовки к новому учебному году на 40 тыс рублей сделали ремонт в отдельных помещениях. Они продолжатся полной заменой сантехники и ремонтом санузлов на сумму около 1,5 млн рублей. Кроме того, 1 млн рублей был направлен на замену ограждения детсада, еще около 500 тыс рублей - на новые окна.

Отдельно и. п. главы Пскова, представитель управления городского хозяйства (УГХ) администрации города и руководство учреждения обсудили вопрос благоустройства территории детского сада. В частности, необходимость демонтажа старой конструкции и спила аварийных деревьев. По мнению воспитателей «Кораблика», некоторые деревья в силу их возраста несут в себе потенциальную угрозу для детей, также необходимо произвести санитарную обрезку здоровых растений.

«Я уже 40 лет работаю в этом учреждении, и 40 лет на моих глазах растут эти деревья. Жалко, конечно, но из-за обильной листвы плохо проходит солнечный свет, а потому не растет трава и скапливается влага, отсюда постоянная сырость. Особенно трудно осенью, когда листву приходится убирать несколько раз в день», - рассказала работница «Кораблика».

После осмотра территории учреждения и.п. главы муниципалитета поручила представителю УГХ подготовить необходимую документацию на спил и санацию деревьев. В целом Елена Полонская положительно оценила состояние детского сада №37, отметила чистоту территории и добавила, что в учреждении «чувствуется хозяйская рука».

Кроме того, представители администрации осмотрели пищеблок, столовую, детские комнаты и удостоверились, что помещения соответствуют всем требованиям. Таким образом, детский сад «Кораблик» прошел проверку и готов к предстоящему учебному сезону.

Добавим, что с 13 августа в Пскове начались ежегодные плановые рейды в школы и детские сады на предмет их готовности к новому учебному году. Всего на дошкольные образовательные учреждения в этом году выделено около 25,5 млн рублей. Из них на текущие ремонтные работы - 13,5 млн рублей, 11,9 млн рублей - на капитальный ремонт.