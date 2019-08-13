Общество

В Псковской области обсудили развитие добровольческого движения и молодежных сообществ

Председатель Молодежного общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Денис Лыткин посетил с рабочим визитом администрацию Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщил сам Денис Лыткин, встреча прошла 14 августа.

«Были затронуты вопросы развития добровольческого движения, молодежных сообществ, землячеств с руководством управления общественных проектов и молодежной политики области, а также органов исполнительной власти региона, которые организуют и проводят мероприятия с участием молодых семей, добровольцев, волонтеров и активистами общественных и некоммерческих организаций», - отметил председатель Молодежного общественного совета.

Денис Лыткин добавил, что начальник управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская рассказала, что работа по развитию молодежных сообществ, добровольческих движений в регионе активно поддерживается руководством области. А о вовлечении в добровольческую деятельность жителей Псковской области и планах на перспективу подробно рассказала заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики Мария Саушкина.

Заключительной темой обсуждения стало взаимодействие московских вузов с землячествами. На сегодняшний день существует большое количество молодежных проектов и акций в сфере межрегионального сотрудничества.

«Принцип землячества всегда помогает легче адаптироваться на новом месте, - подчеркнул Денис Лыткин. - На данный момент очень важно повышение взаимодействия и межрегионального сотрудничества, чтобы деятельность молодежных общественных организаций содействовала формированию у молодого поколения нашей страны активной гражданской позиции, обеспечения диалога между органами исполнительной, законодательной власти, общественными организациями и молодежным сообществом».