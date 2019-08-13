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Общество

Государственные музеи в РФ стали больше зарабатывать

15.08.2019 08:35|ПсковКомментариев: 2

Более 3,5 млрд рублей заработали по итогам 2018 года два крупнейших российских музея - Третьяковская галерея и Эрмитаж, такие данные предоставили «Известиям» в пресс-службах учреждений.

Так, внебюджетные доходы Третьяковки впервые превысили 1 млрд рублей, а главного музея Северной столицы составили 2,54 млрд рублей. На них приходится четверть всех заработков федеральных музеев, доходы которых также увеличились.

Как рассказал «Известиям» глава департамента музеев министерства культуры России Владислав Кононов, сегодня заработки большинства музеев сопоставимы или даже превышают госсубсидии.

По его словам, в прошлом году внебюджетные доходы федеральных институций достигли в общей сложности 15,5 млрд, что на два миллиарда меньше госфинансирования.

Представитель Минкультуры отметил, что наиболее посещаемые музеи самостоятельно зарабатывают до 70% средств на содержание и развитие, что позволяет учреждениям не только формировать экспозиции, но и делает их драйверами развития территорий.

Вместе с тем с доходами учреждений увеличивается и стоимость билетов, что, по мнению экспертов, неправильно, так как государственные музеи должны быть общедоступными.

Источник: Псковская Лента Новостей
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