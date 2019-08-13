В Великих Луках объявлен конкурс на лучшее содержание многоквартирных домов

Администрация города Великие Луки приглашает принять участие в конкурсе на лучшее содержание многоквартирных домов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, конкурс направлен на развитие инициативы населения в улучшении содержания, благоустройстве и озеленении придомовых территорий, создании более комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Город Великие Луки».
К участию в конкурсе допускаются все собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов, расположенных на территории города Великие Луки.
Конкурс будет проходить в 4 этапа:
1-й этап – прием конкурсных материалов для участия в конкурсе с 16 по 30 августа;
2-й этап – рассмотрение и оценка конкурсных материалов конкурсной комиссией и составление списка претендентов на победу в конкурсе с 1 по 6 сентября;
3-й этап - оценка на объекте достижения значения показателей, указанных в конкурсных материалах с 9 по 11 сентября;
4-й этап – подведение итогов конкурса, награждение победителей с 12 по 16 сентября.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Лучший дом»;
- «Лучший двор»;
- «Лучший подъезд».
С условиями проведения конкурса, критериями оценки объектов можно ознакомиться здесь.