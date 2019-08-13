Общество

В Великих Луках объявлен конкурс на лучшее содержание многоквартирных домов

Администрация города Великие Луки приглашает принять участие в конкурсе на лучшее содержание многоквартирных домов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, конкурс направлен на развитие инициативы населения в улучшении содержания, благоустройстве и озеленении придомовых территорий, создании более комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Город Великие Луки».

К участию в конкурсе допускаются все собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов, расположенных на территории города Великие Луки.

Конкурс будет проходить в 4 этапа:

1-й этап – прием конкурсных материалов для участия в конкурсе с 16 по 30 августа;

2-й этап – рассмотрение и оценка конкурсных материалов конкурсной комиссией и составление списка претендентов на победу в конкурсе с 1 по 6 сентября;

3-й этап - оценка на объекте достижения значения показателей, указанных в конкурсных материалах с 9 по 11 сентября;

4-й этап – подведение итогов конкурса, награждение победителей с 12 по 16 сентября.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

- «Лучший дом»;

- «Лучший двор»;

- «Лучший подъезд».

С условиями проведения конкурса, критериями оценки объектов можно ознакомиться здесь.