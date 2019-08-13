Общество

В Великих Луках стартовала приемная комиссия образовательных учреждений

Лето – это не только пора школьных каникул, но и возможность для образовательных учреждений провести ремонты, чтобы 1 сентября достойно встретить учеников и педагогов. В этом году почти в каждой школе Великих Лук проводились те или иные ремонтные работы.

Для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году администрацией города были выделены необходимые средства. В каждой школе свои задачи: где-то помещения приводятся в соответствие с требованиями пожарного надзора и Роспотребнадзора, где-то проводятся косметические ремонты, где-то – более масштабные работы. За их ходом следят не только соответствующие органы, но и депутаты великолукской городской думы, которые также входят в состав приемочной комиссии наряду с представителями надзорных органов, общественности, МЧС, ФСБ, медицинских служб, специалистов управления образования.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в городе на Ловати стартовала приемная комиссия образовательных учреждений. Приемка учреждений образований будет вестись весь август, для того чтобы 1 сентября стало настоящим праздником для каждого юного великолучанина, родителей и педагогов. На сегодняшний по результатам проверки большинства школ и детских садов нарушений не выявлено.