Общество

Ушел из жизни профессор ВЛГАФК Валентин Спирин

Ректорат, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Великолукской государственной академии физической культуры и спорта выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной доктора педагогических наук, профессора кафедры теории и методики физической культуры и педагогики ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» Валентина Спирина.

«Валентин Спирин всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, высочайшего мастерства учёного и преподавателя. Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Мы будем помнить его высокие душевные и этические качества, мудрость, искромётный юмор. Светлая память о Валентине Спирине сохранится в наших сердцах навсегда», - пишут коллеги.

О месте и времени прощания и погребения будет сообщено позже.