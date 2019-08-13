Общество

Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку

В России в прошлом году родились пять детей, которые стали пятыми по счету для их 17-летних матерей, следует из данных Росстата, сообщает РИА Новости.

Также 919 детей появились на свет у 15-летних девушек, при этом 22 из них стали мамами уже во второй раз. Россиянки в возрасте 16 лет родили 2925 младенцев, 165 из которых стали вторыми в семье, девять - третьими, еще два ребенка - четвертыми.

Более 190 детей родились у 14-летних мам, 34 - у 13-летних, четыре - у 12-летних.

Как отметил в беседе с РИА Новости директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в некоторых российских регионах такие ранние роды считаются нормой.

По словам эксперта, репродуктивный возраст начинается в 15 лет.

«Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия - страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе. <...> Все зависит от того, в какой среде живет, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт», - добавил Вишневский.

В России возраст сексуального согласия составляет 16 лет. За половой акт, совершенный взрослым с человеком, не достигшим 16-летия, наступает уголовная ответственность.