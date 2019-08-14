Радио Шансон сегодня отмечает день рождения - ему 19 лет. За эти годы радио нашло верных слушателей в сотнях городах России. Сейчас эту волну слушают свыше 76 миллионов человек. А если учесть, что за прямым эфиром «Радио Шансон» можно следить на сайте, на YouTube, в соцсетях и через мобильное приложение, то география радиостанции увеличивается до масштабов всей планеты.
Сегодня в эфире будут звучать поздравления от любимых артистов. А вечером «Радио Шансон» соберет гостей в Ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Там пройдет большой концерт в честь дня рождения.
12+