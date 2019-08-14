Общество

Радио Шансон сегодня отмечает день рождения

Радио Шансон сегодня отмечает день рождения - ему 19 лет. За эти годы радио нашло верных слушателей в сотнях городах России. Сейчас эту волну слушают свыше 76 миллионов человек. А если учесть, что за прямым эфиром «Радио Шансон» можно следить на сайте, на YouTube, в соцсетях и через мобильное приложение, то география радиостанции увеличивается до масштабов всей планеты.

Сегодня в эфире будут звучать поздравления от любимых артистов. А вечером «Радио Шансон» соберет гостей в Ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Там пройдет большой концерт в честь дня рождения.

Музыкальные поздравления готовят Александр Новиков, Владислав Медяник, Катерина Голицына, Евгений Григорьев, Инна Вальтер, Артур Руденко, Настасья Самбурская, «Сентябрь», Гоша Грачевский, Сергей Войтенко и Баян-микс, Сергей Куприк, Ян Марти, Афина, Дмитрий Прянов, Алёна Петровская, Сергей Вольный, Виктор Дорин, Валерий Курас, Татьяна Тишинская, Александр Ломинский, Евгений Росс и Алла Рид.

В Пскове Радио Шансон можно слушать на частоте 105.3 FM.

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