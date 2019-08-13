Общество

Стало известно, кто в отпуске чаще всего скучает по работе

Реже всего во время отпуска скучают по работе бухгалтеры, чаще всего - учителя и врачи. Об этом рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. Недавно они провели опрос 9000 респондентов-представителей 30 профессиональных групп из всех округов страны. Им задавали вопрос, как часто они вспоминают о работе во время отдыха.

Выяснилось, что работники социально ориентированных сфер деятельности скучают в отпуске по работе чаще других: 47 процентов учителей, 38 процентов врачей и 37 процентов медицинских сестер не могут забыть хотя бы на время о своей профессиональной деятельности.

Не получается полноценно отвлечься от размышлений о работе 35 процентам руководителей, региональных представителей и менеджеров по логистике. Скучают по работе 32 процента дизайнеров, по 31 проценту HR-менеджеров и психологов. Среди водителей и переводчиков тоску по работе во время отпуска испытывают 3 из 10 респондентов. Среди юристов, программистов и аналитиков - по 27 процентов. Скучает по работе во время отпуска каждый четвертый секретарь. Тянет мыслями к ней архитекторов, прорабов и менеджеров по рекламе (по 24 процента в каждой из профессиональных групп).

В том, что скучают по работе во время отпуска, признавались по 23 процента сметчиков и журналистов. Среди системных администраторов и экономистов таковых по 22 процента, среди инженеров и клиентских менеджеров - по 21 проценту. По работе скучает каждый пятый продавец-консультант и даже по 19 процентов кладовщиков и охранников.

Менее других склонны к тоске по работе во время отдыха технологи (17 процентов), менеджеры по продажам (16 процентов) и бухгалтеры (15 процентов).

Интересно, что пять лет назад проводилось аналогичное исследование. И тогда также выяснилось, что больше других скучают по работе учителя, медсестры и врачи. За пять лет наиболее сильно изменились настроения среди логистов, аналитиков и менеджеров по рекламе. Все они стали в два раза чаще вспоминать о работе на отдыхе. А вот бухгалтеры как раз в два раза реже.

Аналитики Superjob считают, что скучать по хорошей высокооплачиваемой работе во время отпуска вполне естественно. Но и отдыхать тоже надо научиться. Иначе после возвращения из отпуска может пострадать производительность труда, так как мозг не получил необходимую перезагрузку. А до следующего отпуска надо отработать еще год.