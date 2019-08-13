Общество

В Роскачестве рассказали о проверках школьной формы

Эксперты и Минпромторг проверили школьные пиджаки для мальчиков, сообщает «RG».

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, только 60 процентов проверенных пиджаков оказались безопасными. Впрочем, этот показатель лучше, чем у других элементов школьной формы, которые проверялись ранее.

Всего специалисты протестировали школьные пиджаки 28 торговых марок. 20 из них - отечественные. Цена товара варьировалась от 1230 до 6390 рублей. Каждый экземпляр исследовали по 60 показателям безопасности и качества, в том числе - на токсичность. Сразу отметим, что формальдегида в товаре найдено не было.

Пиджаки двух торговых марок заслуживают Знака качества, а вот товар 11 брендов не соответствовал требованиям техрегламента о безопасности продукции для детей и подростков по таким показателям, как воздухопроницаемость и гигроскопичность.