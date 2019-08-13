Общество

Преимущество «Личного кабинета» на сайте Росреестра - возможность извещения о продаже доли в праве

Статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена обязанность продавца доли в праве на объект недвижимости направить всем остальным участникам долевой собственности извещение в письменной форме о намерении реализовать свою долю.

В случае, если речь идет о нежилом помещении, и число сособственников превышает 20, у владельца доли Законом о государственной регистрации недвижимости предусмотрена возможность уведомить остальных совладельцев через сервис «Извещение о продаже доли в праве» на сайте Росреестра. Опубликовать такое извещение можно бесплатно, через "Личный кабинет" портала Росреестра путем заполнения специальной формы .

Как отмечает начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Наталья Тимофеева: «С момента заполнения формы, извещение становится доступным для просмотра на сайте Росреестра в течение трех месяцев, а затем перемещается в архив, доступ к которому имеют только государственные регистраторы прав. Общий срок хранения на сайте сведений об извещении составляет три года».

Эта возможность «Личного кабинета» позволяет собственникам недвижимости экономить время и средства в случае продажи ими доли в праве общей собственности. При этом участникам долевой собственности на объект недвижимости, имеющим «Личный кабинет», приходит уведомление о публикации извещения о продаже одним из собственников своей доли в течение трех дней с даты его размещения. У них будет месяц, чтобы решить, приобрести ли выставленную на продажу долю.

Однако, при намерении продать долю в общей собственности на жилое помещение (жилой дом, квартиру, комнату и иное жилое помещение) по-прежнему необходимо направлять письменные извещения каждому из сособственников.

Кадастровая палата напоминает, что для авторизации в личном кабинете Росреестра используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru).