Общество

Объявлен аукцион на благоустройство Сквера искусств в Пскове по программе «Россия-Латвия»

В Пскове объявлен аукцион на благоустройство Сквера искусств, который находится на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, его итоги будут подведены 26 августа.

Работы будут выполнены в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» в части комплексного использования и доступности общественных пространств. На благоустройство территории планируется направить более 19 млн рублей.

Согласно контракту, подрядчик заменит асфальтовое покрытие пешеходных дорожек сквера на тротуарную плитку. В рамках благоустройства на территории появятся скамейки, зоны тихого отдыха, урны, детская зона с прорезиненным покрытием, будут высажены новые деревья. Подрядчик установит модульный биотуалет, велопарковку. На свои места вернутся малые архитектурные формы, которые убрали на время ремонта.

Одной из основных задач для подрядчика станет обеспечение доступности сквера для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, программа приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» направлена на поддержание совместных усилий для решения приграничных проблем развития и содействия устойчивому использованию существующего потенциала приграничной территории России и Латвии. В Псковской области в рамках программы также запланирована реализация проекта по обеспечению чистой водой Пскова, реконструкция объекта культурного наследия - городской усадьбы первого псковского губернатора Беклешева (Псков, ул. Георгиевская, 4) и обустройство первого кольцевого веломаршрута по центру города. Также в программу вошел проект по улучшению региональной дорожной инфраструктуры от пункта пропуска «Брунишево» и повышение информационной обеспеченности пунктов пропуска с Латвией.