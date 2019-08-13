Общество

Сегодня в Пскове пройдет День памяти Виктора Цоя

15 августа - День памяти Виктора Цоя. В этот день в читальном зале Центральной городской библиотеки будут слушать хиты группы «Кино». Посетители смогут познакомиться с книжной выставкой «Звезда по имени Виктор», а в 16.00 состоится просмотр фильма Алексея Учителя «Последний герой», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Среди книг, представленных на выставке, книга Виталия Калгина «Виктор Цой». Она вышла в серии ЖЗЛ. В ней показан мир ленинградской рок-тусовки 1980-х годов, использованы некоторые ранее не опубликованные свидетельства и материалы из личных архивов, уникальные фотографии, позволяющие создать правдивую картину жизни, творчества и трагической смерти кумира советской молодежи. А книга питерского музыканта Алексея Рыбина «Кино с самого начала» - первое художественное произведение о группе «Кино» и ее солисте Викторе Цое. Повесть рассказывает не только о возникновении легендарного коллектива, но и о жизни русского андеграунда начала 80-х годов.

Съемки документального фильма Алексея Учителя «Последний герой» начались давно, еще при жизни Виктора Цоя, но судьба распорядилась по-своему. Завершали фильм уже без него.

Портрет создателя рок-группы «Кино» складывается, как мозаика, из воспоминаний и размышлений знавших его людей, отдельных документальных кадров, из его песен. Все это выливается в результате в музыкальное пророчество талантливого артиста о собственной жизни. Режиссер знакомит зрителей с друзьями Цоя, его близкими и семьей, даже с обычными поклонниками, преданно любившими своего «последнего героя», – теми, для кого он всегда был и останется «звездой по имени Солнце».

В фильме собрана абсолютно уникальная документальная хроника тех лет: любительские съемки, отрывки концертов, воспоминания близких и кадры плачущих фанатов, буквально живущих у могилы кумира - они поют его песни и расписывают стену его памяти.

«Последний герой» – кинопортрет Виктора Цоя, фильм-воспоминание о радости и грусти в его жизни, о муках творчества и счастье исполнения. Сам главный герой появляется в кадре, исполняя свои главные хиты, среди которых «Группа крови», «Ночь», «Следи за собой», «Восьмиклассница», «Когда твоя девушка больна» и, конечно, «Последний герой».



Предложения сделать картину о Викторе Цое обрушились на Алексея Учителя практически сразу же после аварии. Автор нашумевшего «Рока» – фильма, представившего миру Цоя, обладал массой материала, не вошедшего в картину. Но Учитель отказывался наотрез: «Во-первых, очень все это попахивало спекуляцией на имени. А во-вторых, у Виктора был близкий друг – Рашид Нугманов. Тот самый, что снял "Иглу". Право на фильм о Цое принадлежало ему. Именно поэтому я и предложил Нугманову: все, что у меня есть, - в твоем распоряжении. Но прошло около года, и Рашид признался: "Не могу. Мы с ним были слишком близки...". В общем, мне ничего не оставалось, как взяться за фильм самому», - рассказывает Алексей Учитель.

Виктор Цой – не просто музыкант и автор многих известных песен, актер и художник, это человек-легенда. Лидер и основатель группы «Кино» вошел в историю советского рока и кинематографа, став символом «Перестройки».

Фильмы с его участием («Асса», «Игла» и многие документальные киноленты) – яркий знак 90-х годов, а его песни всегда остаются популярными среди молодежи – основной аудитории певца. Цой писал и исполнял произведения, в которых был не только глубокий смысл – со сцены он говорил от имени поколения, выражая эмоции и чаяния своей эпохи. В Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Москве, Барнауле установлены памятники рок-музыканту, есть парки, улицы и скверы, названные его именем, но самое главное – песни Цоя не забывают. С завидным постоянством записи концертов транслируются на всех молодежных каналах, звучат его произведения и в исполнении других артистов.



15 августа 1990 года, когда музыкант трагически погиб в автокатастрофе, стал Днем памяти Виктора Цоя. А это значит, что творчество его живет в сердцах наших граждан. В этот день песни Цоя звучат с больших и малых сцен, их исполняют на стадионах и школьных площадках, поют под гитару в молодежных компаниях – концерты и фестивали проходят в рок-клубах по всей стране. А у Стены памяти поклонники зажигают поминальные свечи в честь безвременно ушедшего из жизни таланта. С каждым годом их не становится меньше, наоборот, число тех, для кого Виктор Цой стал кумиром, растет.