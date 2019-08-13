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Общество

Дворовые игры для детей состоятся в Гдове

15.08.2019 11:49|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 15 августа, на площадке у дома №9 на Пограничной улице Молодежный центр Гдовского края проведет очередной раунд дворовых игр. В программе проверенные несколькими поколениями забавы, развивающие мозговую и двигательную активность: чай-чай-выручай, летучий мяч, али-баба, улитка, золушка, колечко, а также легендарные классики и резиночка, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальных сетях.

Приглашаются все желающие - не только дети, но и взрослые, способные поделиться нюансами правил и присказками-прибаутками из игр своего детства.

Дворовые игры начнутся в 15.00, форма одежды - удобная.

Источник: Псковская Лента Новостей
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