Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию нового выпуска программы «Сообразим на троих», который начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня постоянные соведущие программы «Сообразим на троих» Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко предлагают радиослушателям обсудить, почему в столице все клокочет, люди выходят на акции протеста, а в Пскове - полнейшая политическая тишина и мертвая зыбь? Адекватна ли реакция правоохранительных органов по предотвращению несанкционированных акций оппозиции? Как будут развиваться события: стоим ли мы на пороге грандиозных перемен или столичная политическая жизнь скоро вернётся в привычное русло?

Если вам есть, что сказать по этой теме, звоните по телефону 56-73-72.