Общество

С теплоснабжающей организации Пскова взыскали почти 2 млн за газ и электроэнергию

Теплоснабжающая организация задолжала около 2 миллионов рублей долга за предоставленные ей услуги по газу, теплу и электроэнергии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

На исполнение в отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств поступило решение Арбитражного суда Псковской области о взыскании с теплоснабжающей организации одного из районов области задолженности в пользу «Газпром межрегионгаз Псков». Исполнительное производство на сумму в 1 миллион 727 тысяч рублей было возбуждено в МОСП по особо важным исполнительным производствам.

В рамках работы над исполнительным производством судебным приставом-исполнителем было установлено имущественное положение должника-организации, вынесен запрет на регистрационные действия с шестью автотранспортными средствами - ВАЗ, ГАЗ, УАЗ (в количестве 3 штук) и Шевроле Нива, а также вынесено ограничение на проведение расходных операций по кассе. В соответствии с ч. 2 ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника.

В результате с банковского счета должника-организации в счет погашения задолженности было произведено списание денежных средств в размере 1 миллиона 727 тысяч рублей. На настоящее время деньги уже поступили взыскателю.