Общество

«Дни открытых дверей» в МФЦ провел псковский Росреестр в городе Порхове

Вчера, 14 августа, «День открытых дверей» управления Росреестра по Псковской области состоялся в офисе многофункционального центра, расположенного по адресу: город Порхов, проспект Ленина, 15, сообщили Псковской Ленте Новостей в Росреестре.

Государственным регистратором межмуниципального отдела №1 регионального Управления Росреестра предоставлены подробные консультации и информация обратившимся гражданам, касающаяся государственной регистрации прав на объекты недвижимости и государственного кадастрового учета (в частности, отказ от права собственности на земельный участок; основания для вступления в наследство; порядок постановки на кадастровый учет здания), оформления выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Как отметил сотрудник Управления, вопросы преимущественно касались отказа от права собственности на земельные участки, ввиду не использования собственниками данных объектов недвижимого имущества.

Также специалист управления рассказал гражданам о порядке пользования электронными услугами Росреестра.

Следующий «День открытых дверей» Росреестра состоится 11 сентября в офисе МФЦ города Опочка.