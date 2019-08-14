Общество

Россияне рассказали, какую зарплату считают справедливой

Россияне назвали зарплату в 66 тысяч рублей в месяц справедливой и достойной, следует из результатов исследования компании «Сбербанк страхование жизни», сообщает РИА «Новости».

«Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на достойном уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее», - говорится в сообщении.

При этом медианное значение оценки справедливой зарплаты - около 50 тысяч рублей, то есть половина опрошенных назвала цифру больше, половина - меньше.

Эта цифра почти совпадает с текущей средней зарплатой в июне, которая, согласно подсчетам Росстата, составила 49,84 тысячи рублей.

Авторы исследования отмечают, что оценка уровня достойной зарплаты менялась в зависимости от пола, возраста, уровня образования, доходов и места жительства.

Так, мужчины называли сумму о 68,6 тысячи рублей, а женщины - о 64,2 тысячи.

Россияне 18–30 лет оценивали справедливую оплату труда в 56,2 тысячи рублей, а более старшее поколение (40–50 лет) - в 67,2 тысячи.

Граждане со средним и неполным средним образованием считают достойной зарплату в размере 61,1 тысячи рублей, а с высшим образованием - 68,4 тысячи.

Отмечается, что наивысшие оценки давили обеспеченные россиян, которые могут позволить себе крупные покупки. Для них справедливая зарплата равна 78 тысяч рублей.

Различаются оценки и в зависимости от места жительства. Так, москвичи назвали сумму в размере 99 тысяч, жители Санкт-Петербурга и Владивостока - 77 тысяч, Хабаровска - 75 тысяч.

В Воронеже и Астрахани считают достойной зарплату в размере 60 тысяч рублей, в Волгограде - 59 тысяч, в Липецке и Пензе - 58 тысяч.

Исследование прошло летом этого года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса. В каждом населенном пункте опросили не менее 350 респондентов.