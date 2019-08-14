Общество

В исправительной колонии №6 состоялось мероприятие «Час вопросов и ответов»

В исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый бор) организовано проведение «Часа вопросов и ответов». В рамках мероприятия начальник учреждения Олег Логинов, его заместители, а также начальник филиала № 16 МСЧ 38 Игорь Власов отвечали на вопросы осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Среди задаваемых вопросов были такие, как: замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, трудоустройство и медицинское обеспечение.

Подобные встречи в учреждении проводится не впервые и стали уже доброй традицией. «Час вопросов и ответов» позволяет осужденным непосредственно задать жизненные вопросы к руководству учреждения и получить расширенные ответы.

Следующее мероприятие запланировано на сентябрь 2019 года, о чем осужденным доведено на собрании.