За справками о размере пенсий и социальных выплат псковичи могут обратиться в МФЦ во всех районах области

Чтобы получить услугу Пенсионного фонда сегодня необязательно лично обращаться в ПФР по месту жительства. Большинство услуг доступны в Многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Сегодня в Псковской области работают 24 офиса МФЦ. Получить услугу можно в любом МФЦ региона вне зависимости от района прописки, что особенно удобно для работающих граждан.
Поданные в МФЦ заявления без задержек поступают в ПФР, где в установленные законом сроки выносятся решения, так же, как если бы гражданин обратился непосредственно в Пенсионный фонд.
За последнее время существенно расширился перечень услуг ПФР, оказываемых чрез МФЦ. Сегодня жители области могут обратиться в МФЦ за получением следующего перечня услуг ПФР:
Выдача государственного сертификата на материнский капитал;
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала;
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);
Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в т.ч. прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата СНИЛС;
Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
Установление ежемесячной денежной выплаты;
Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов;
Прием, рассмотрение заявлений застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним;
Установление страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и накопительной пенсии;
Выплата страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и накопительной пенсии;
Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
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