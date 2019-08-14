Общество

За справками о размере пенсий и социальных выплат псковичи могут обратиться в МФЦ во всех районах области

Чтобы получить услугу Пенсионного фонда сегодня необязательно лично обращаться в ПФР по месту жительства. Большинство услуг доступны в Многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Сегодня в Псковской области работают 24 офиса МФЦ. Получить услугу можно в любом МФЦ региона вне зависимости от района прописки, что особенно удобно для работающих граждан.

Поданные в МФЦ заявления без задержек поступают в ПФР, где в установленные законом сроки выносятся решения, так же, как если бы гражданин обратился непосредственно в Пенсионный фонд.

За последнее время существенно расширился перечень услуг ПФР, оказываемых чрез МФЦ. Сегодня жители области могут обратиться в МФЦ за получением следующего перечня услуг ПФР: