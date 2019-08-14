Общество

В Минюсте рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Министерство юстиции предупредило россиян о новом виде телефонного мошенничества, сообщает «Российская газета».

Обман проходит в два этапа. Вначале звонит некто, представляющийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщает, что вас признали потерпевшим по уголовному делу (например, при покупке биодобавок и тому подобное), и обещает в перспективе денежную компенсацию. Для этого требуется всего лишь написать заявление в официальные инстанции с просьбой предоставить бесплатного адвоката. Минюст подчеркивает, что на первом этапе жертвы мошенников никаких финансовых потерь не несут, а только удивляются странному звонку.

На втором этапе звонит «бесплатный адвокат», якобы назначенный государством. Под разными предлогами он выманивает деньги за «услуги», например предлагает перевести некоторую сумму на счета «судов и других государственных учреждений».

В Минюсте отметили, что получили несколько тысяч заявлений от жителей разных регионов с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего. Но таких уголовных дел никогда не существовало. Выяснилось также, что мошенники смогли подменить номер вызывающего абонента реальным номером министерства.

В Ассоциации юристов, в свою очередь, отметили, что потерпевшим по уголовным делам адвокат от государства не положен - а только подозреваемым и обвиняемым. Кроме того, ни одна настоящая программа бесплатной правовой помощи не предусматривает обзвона с настойчивым предложением услуг.