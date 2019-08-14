Общество

Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона

При выборе смартфона россияне первым делом обращают внимание на такие его характеристики, как емкий аккумулятор, быструю зарядку и хорошую камеру. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал директор по развитию бизнеса китайской компании OPPO в России Аркадий Граф.

По его словам, современные гаджеты потребляют много энергии, поэтому аккумулятор был и остается одной из ключевых составляющих устройства, независимо от ценовой категории.

«Кроме того, учитывая современный ритм жизни, функция быстрой зарядки становится все более необходимой, так как позволяет зарядить телефон быстрее обычного», — добавил представитель компании.

Как подчеркнул Граф, сегодня смартфон «становится центром целой экосистемы — не только центром потребления информации (соцсети, фотографии, мессенджеры), но и центром технологии "умный дом", когда с помощью одного гаджета вы управляете всеми подключенными к этой системе устройствами».

При этом активно развивается технология дополненной реальности. По его мнению, при повышении скорости обмена данными эта функция выйдет на новый этап развития.

«Направляя камеру на здание или какие-то другие поверхности, пользователь сможет получить дополнительную информацию на экране своего смартфона. В будущем специалисты предсказывают создание дополнительного слоя виртуальной реальности. Сейчас у нас есть органический слой, а там будет уже совсем другая виртуальная история», - рассказал представитель OPPO.

В целом смартфон сыграет ключевую роль в развитии технологий будущего, подытожил Аркадий Граф.