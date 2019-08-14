Общество

В Стругокрасненской средней школе капитально отремонтирована кровля

В Стругокрасненской средней общеобразовательной школе завершены работы по капитальному ремонту и перекрытию кровли.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на выполнение работ из областного бюджета было направлено 8,7 млн рублей. Это часть полученных регионом дополнительных средств, которые были выделены из федерального бюджета на ремонт и оснащение учреждений социальной сферы по итогам рабочей встречи главы региона с президентом России Владимиром Путиным.

Перед строителями была поставлена задача сдать объект до начала учебного года. Работы выполняла строительная организация ООО «Гриал». Подрядчик капитально отремонтировал кровлю, выполнил работы по установке мауэрлатов, стоек, коньковых прогонов, подкосов, обрешетки, а также полностью заменил прохудившийся шифер на металлочерепицу.

Приемка выполненных работ проведена без замечаний, сообщили в администрации учебного заведения.

«До этого года капитальный ремонт кровли ни разу не проводился в школе, в следствие чего во время сильных дождей крыша протекала. Очень сильно страдал верхний этаж здания, так как на стенах оставались следы. Это все причиняло дискомфорт как ученикам, так и педагогическому коллективу. Мы очень рады, что благодаря поддержке областных властей эта проблема решена, и уже 1 сентября школа встретит учащихся обновленной», - отметила директор школы Ксения Долгашева.

Всего в Стругокрасненской средней общеобразовательной школе в новом учебном году будет обучаться 651 учащийся, из них 52 - пойдут в первый класс. Педагогический коллектив состоит из 47 учителей, 66 человек выполняют работы по обслуживанию учреждения.

Отметим, школа была построена в 60-х годах прошлого века. В 2010 году в школе проводился капитальный ремонт первого этажа.