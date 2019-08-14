Общество

Наталья Федорова обсудила проблемные вопросы с жителями Карамышево

13 августа в Карамышево состоялся выездной прием граждан.

Как сообщили Псковской Лент Новостей в пресс-службе районной администрации, в приеме жителей Карамышевской волости по личным вопросам приняли участие глава Псковского района Наталья Федорова, начальник Управления Пенсионного фонда России в Пскове и Псковском районе Алексей Еремин и начальник Территориального управления Псковского района ГГУ социальной защиты населения Псковской области Марина Сафонова. Кроме этого, на общей встрече с гражданами присутствовали депутаты районного Собрания депутатов Виктор Герасимов и Юрий Травин, глава Карамышевской волости Татьяна Павлова и глава администрации сельского поселения Лариса Александрова.

В начале мероприятия Наталья Федорова и Марина Сафонова вручили многодетной семье, у которой в текущем году родился третий ребенок, подарочный набор от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и пожелали им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

Во время общей встречи с гостями, жители села Карамышево задавали волнующие всех вопросы новой системы обращения с ТКО, спила опасных деревьев, водоснабжения, перемещения детского сада в Карамышевскую школу и другие.

В ходе личного приема граждан глава района Наталья Федорова смогла пообщаться с несколькими жителями Карамышево и пообещала разобраться с их проблемными вопросами. Марина Сафонова и Алексей Еремин также проконсультировали нескольких граждан по интересующим их вопросам и взяли на контроль имеющиеся проблемы.

Подобные выезды для приема граждан по месту жительства начались на прошедшей недели в деревне Писковичи и будут продолжены в сельских поселениях Псковского района.