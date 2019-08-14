Общество

Власти Псковской области окажут поддержку в организации работы информационно-ресурсного центра НКО

В администрации Псковской области подведены итоги конкурса по предоставлению субсидии на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных НКО на территории региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Победителем конкурсного отбора стал проект «Создание точек ресурсной поддержки для НКО и гражданских активистов на территории региона» Псковской областной общественной организации «Центр устойчивого развития Псковской области».

Проект предполагает создание на местах точек ресурсной поддержки для выявления, апробации и внедрения инициатив НКО и вовлечения жителей муниципалитетов в активную деятельность по решению социально-экономических проблем и реализации социально значимых проектов. Специалисты центра планируют оказывать системную информационную, консультационную, организационную и техническую поддержку активным гражданам НКО и ТОС в развитии и реализации социально значимых инициатив.

Размер предоставляемой по конкурсу субсидии составит 600 тыс рублей.

Начало реализации проекта запланировано на январь 2020 года. Работа в рамках проекта рассчитана на 24 месяца.

Напомним, что Центр развития Псковской области при поддержке субсидии Администрации региона организовывал работу информационно-ресурсного центра НКО, начиная с 2017 года. За это время организован ряд семинаров и тренингов, проведена Летняя школа НКО.