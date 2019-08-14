Общество

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан в войсковую часть 3025 (город Грозный Чеченская Республика) для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат.



Требования к кандидатам:

Гражданство РФ;

Возраст от 18 до 40 лет;

Годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);

Отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);

Среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии

Физическая подготовка к сдаче нормативов:

Подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;

Бег 100 метров – не более 15 секунд;

Бег 1000 метров – не более 4 минут.

Условия прохождения военной службы:

Зарплата от 40000 рублей;

Полный соц. пакет;

Бесплатное лечение военнослужащего;

Обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);

Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;

Проживание в общежитии казарменного типа;

Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);

Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;

Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;

Карьерный рост.

Для более подробной информации обращаться по адресу: город Псков, улица Николая Васильева дом 77 или по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41.