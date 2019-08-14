Общество

Министр экономического развития РФ: Банки, загоняющие людей в долги, должны нести за это ответственность

Банки, которые загоняют людей в серьезные долги, должны нести за это финансовую ответственность, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью агентству Reuters.

Министр рассказал, что сегодня у трети заемщиков сумма задолженности перед банками превышает их годовой доход.

«Это не межвременное перераспределение расходов и доходов, это проблема финансовой грамотности, долговая ловушка, в каких-то случаях даже хуже игромании», - полагает Максим Орешкин.

Глава Минэкономразвития напомнил, что сейчас разрабатывается упрощенная процедура банкротства для людей с большой задолженностью, но это предложение ещё предстоит обсудить с Центробанком. Однако Орешкин предположил, что регулятор на это не согласится, поскольку банкам это будет невыгодно.

Министр отметил, что реальные располагаемые доходы населения находятся примерно на нулевой отметке, что в первую очередь связано с ростом расходов на выплаты долгов.

«Логика, что население из-за низких доходов берет потребительские кредиты, - она банковская, тех банков, которые навязывают людям кредиты. Потому что кредиты - это не дополнительные деньги, которые с неба упали, это деньги, которые в короткий срок нужно вернуть и с большими процентами. Но банки настойчиво навязывают их», - объяснил Максим Орешкин.

По его мнению, отчасти это связано с невысокой финансовой грамотностью у отдельных граждан.