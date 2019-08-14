Общество

Владимир Путин отказался передавать операторам частоты для 5G, которые используют военные

Президент России Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности об отказе передавать операторам частоты 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на четверых источников, знакомых с ситуацией.

Эти частоты используют военные, а в Совбезе считают, что их нельзя будет использовать одновременно с развитием сетей 5G. В Минкомсвязи сообщали, что этот диапазон ключевой для развития сетей пятого поколения во всём мире. «Без его использования наше отставание в 5G неизбежно», - уточняли в ведомстве.

Гендиректор НПК «Криптонит» Вартан Хачатуров рассказал, что этот диапазон наиболее популярен для сетей пятого поколения во всём мире, так как в большинстве стран оказался самым низким из свободных диапазонов, где можно было выделять широкие спектры. Представители «Вымпелкома», МТС и «Мегафона» подтверждали, что данный диапазон большего всего подходит для развертывания 5G.

29 марта Минобороны заявило, что сотовым операторам рано передавать частоты для 5G, которые используют военные. 5 апреля Путин поручил проработать вопрос об использовании этих частот для сетей пятого поколения.