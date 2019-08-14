Общество

В понедельник стартует прием заявок на городской конкурс молодых поэтов Пскова

В понедельник, 19 августа, стартует прием заявок на городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». В этом году конкурс посвящен поэзии нового тысячелетия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Городского молодежного центра.

Конкурс проводится в целях поиска и выявления молодых талантливых поэтов, чтецов и писателей города Пскова, отбора и пропаганды их лучших произведений, а также для помощи проявившим себя авторам в организации их выступлений, содействия творческому росту и известности авторов.



Участниками могут стать учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет.