Общество

На производителя молока наложен штраф за нарушения технических регламентов

В июле Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям была проведена внеплановая выездная проверка в отношении производителя молочной продукции ООО «МилКо».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в ходе проведения проверочных мероприятий должностными лицами Управления Россельхознадзора были выявлены нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Зафиксировано, что потолки в производственном помещении покрыты осыпающимися частицами грязи. Производителем молочной продукции оказались не определены периодичность проведения дезинфекции, дератизации, дезинсекции производственных помещений. А также инспекторам не были представлены документы, подтверждающие качество используемой в процессе производства воды и безопасность материалов, из которых изготовлены емкости для перевозки продукции.

Юридическое и должностное лица ООО «МилКо» привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде административных штрафов на общую сумму 110 000 рублей.

При проведенном мониторинговой группой Управления анализа сведений в ИС «Меркурий» были выявлены непогашенные ветеринарные сопроводительные документы на молоко. Производственные мощности ООО «МилКо» рассчитаны на ежедневную переработку около 1 тонны сырого молока, которое поступает на предприятие от одного основного и постоянного поставщика. Однако, согласно данным, занесенным в «Меркурий», в ООО «МилКо» за 2 месяца поступило еще более 53 тонн продукции из 5 крестьянско-фермерских хозяйств и предприятий Ленинградской и Псковской областей. Таким образом, у должностных лиц Управления возникли обоснованные подозрения в том, что поставки, осуществляемые этими пятью перечисленными предприятиями, являются «фиктивными». В их отношении Управлением Россельхознадзора будут проводиться проверочные мероприятия.

Факты нарушений, зафиксированные с помощью «Меркурия», подтверждают универсальность системы. Так, наличие непогашенных ВСД, выявленное при анализе одной площадки, позволило «вскрыть» возможные грубые нарушения, допускаемые рядом ответственных лиц на других предприятиях.