Общество

Псковский гидрометцентр: Вторая половина августа компенсирует холодную первую

В Псковском областном гидрометцентре сообщили, какая погода будет на территории региона в оставшиеся летние дни. Как Псковской Ленте Новостей рассказала начальник псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, жителей Псковской области ждет до 19 августа «сухая, солнечная и почти безветренная погода».

«До 19 августа температура в области днем будет +19…+24 градуса С. Иногда будет доходить и до +27, - отметила Тала Нещадимова. - Еще ближе к концу лета дневная температура немного снизится, до +17…+22. Ожидается ветер южных направлений. Возможны и кратковременные дожди, но при этом ночные температуры тоже будут высокими для августа: около +10. То есть вторая половина августа компенсирует холодную первую».

Кроме того, Тала Нещадимова добавила, что в самые последние дни августа и первые сентября погода будет представлять собой «репетицию осени».

«В самые последние дни августа и первые дни сентября прогнозируются дождь, слякоть. Дневная температура будет на отметке +15 градусов С», - подметила начальник гидрометцентра.

Тала Нещадимова подчеркнула, что, скорее всего, после такой «репетиции» Псковскую область ожидает неделя или две бабьего лета.