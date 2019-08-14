Общество

Викторину и велошоу устроили сотрудники ГИБДД для детей в Себежском районе

В деревне Березка Себежского района прошла велоэстафета, в которой приняли участие педагоги, родители и юные велосипедисты. Ее организовали сотрудники Госавтоинспекции. Основная задача профилактического мероприятия - привлечь внимание детей и взрослых к безопасному поведению на дорогах, а также еще раз в игровой форме напомнить, как важно соблюдать правила дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участники эстафеты при поддержке болельщиков показали свое мастерство в фигурном вождении велосипеда, безукоризненно объезжая «змейкой» даже самые сложные препятствия.

А после заезда детям предстояло ответить на вопросы викторины по безопасности дорожного движения и проявить свою фантазию в конкурсе рисунков на асфальте. Изображать маленьким художникам пришлось существующие и вымышленные дорожные знаки, а при этом еще и придумывать, что они могут разрешать или запрещать.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили взрослым и детям памятки с основными Правилами дорожного движения и напоминанием о необходимых средствах защиты при управлении велотранспортом, сладкие подарки и сувениры.