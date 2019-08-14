Общество

Минтранс предложил увеличить количество субсидируемых авиамаршрутов

Перечень субсидированных авиамаршрутов может пополниться новыми направлениями, а размер субсидий для перевозчиков могут проиндексировать. Соответствующий проект поправок в правила предоставлений субсидий авиакомпаниям готовит Министерство транспорта России. Уведомление о начале разработки документа размещено на портале нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Сегодня в России действует программа по предоставлению субсидий из федерального бюджета авиакомпаниям для обеспечения доступности перелётов граждан из социально незащищенных групп населения. Для того чтобы стимулировать авиакомпании к участию в этой программе, а также повысить транспортную доступность между регионами, Минтранс предлагает проиндексировать размер предоставляемых авиаперевозчикам субсидий, а также расширить список субсидируемых направлений.

Уточняется, что размер субсидии и предельных цен будет осуществлен на основании средних цен на перелёт в экономклассе по этим маршрутам.

Проект разработан во исполнение поручений президента России Владимира Путина и зампредседателя Правительства Дмитрия Козака, а также с учетом опыта реализации программы субсидирования в 2018-2019 годах.