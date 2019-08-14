Общество

Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году

Две россиянки в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями в 2018 году, говорится в тематическом отчете Росстата. Как пояснил РИА «Новости» директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, это исключительные случаи.

В Росстате уточнили, что отчет основан на информации органов записи гражданских состояний.

По данным ведомства, еще одна женщина старше 60 лет в 2018 году родила второго по счету ребенка. Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету - 78, третьими - 60, четвертыми - 25 и 17 новорожденных стали пятыми по счету.

«Такое бывает, как исключительные случаи, если здоровье человека позволяет», - прокомментировал Вишневский рождение ребенка в возрасте старше 60 лет.

Он отметил, что «область достаточно деликатная, кто-то может в таком возрасте случайно забеременеть или наоборот - хотел родить».

Всего в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона детей, из них 340 тысяч младенцев родились у незамужних женщин.