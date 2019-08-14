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Общество

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

15.08.2019 21:01|ПсковКомментариев: 0

Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА «Новости».

Всего в перечне 100 позиций в 21 группе. Это работы и должности с тяжелыми или опасными условиями труда — в химическом производстве, металлобработке, добыче нефти и газа, черной и цветной металлургии, судостроении и судоремонте и других отраслях. Так, например, женщины не могут работать горнорабочими, взрывниками, бурильщиками, сталеварами, авиационными механиками, камнетесами, слесарями-сантехниками по чистке канализационных колодцев, лесорубами, водолазами или пожарными.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Новая версия перечня значительно короче ныне действующей, которая была утверждена 20 лет назад и включает 456 позиций.

О том, что Минтруд сократит перечень запрещенных для женщин профессий, сообщалось в начале июля. Тогда в ведомстве заявили, что занимаются пересмотром и актуализацией списка, а критериями при этом служат факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия.

Кроме того, в министерстве отмечали, что при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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