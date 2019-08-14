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«Единороссы» из-за новости о запрете старых машин предлагают директору Яндекса пересмотреть алгоритм формирования «топа»

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев сообщил, что от Яндекса ждут объяснений о принципах формирования «топов» новостей, пишет «Интерфакс».

«Сегодня я связался с генеральным директором Яндекса Еленой Буниной и предложил пересмотреть алгоритм подбора новостей, которые оказываются в "топе", чтобы люди, читающие новости на Яндексе, не получали недостоверную информацию, чтобы их просто-напросто не обманывали», - цитирует в четверг Шхагошева его пресс-служба.

Согласно сообщению, в ходе разговора Бунина «признала, что система небезупречна, и множество кричащих "жёлтых" заголовков, выдаваемых журналистами, способны влиять на автоматический выбор». «Яндекс объяснит нам свою позицию в ближайшее время», - сказал Шхагошев.

Он сообщил, что поводом для телефонного звонка Буниной стала новость «о частной инициативе одного депутата Госдумы (о запрете эксплуатации старых автомобилей) была подана как новость о том, что этот вопрос прорабатывается в целом всей Госдумой». «Она длительный период находилась в топе Яндекса и, получается, на протяжении всего этого времени граждане получали недостоверную информацию. Очевидно, что ни Яндексу, ни Госдуме фейковые новости не нужны и невыгодны», - сказал депутат.

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«Это вопрос доверия и уважения не только к законодательному органу, но и к новостному агрегатору, чьи новости должны быть надежными и не требовать перепроверки, - заявил парламентарий. - Что проще: улучшить качество автоматической работы или ручной, журналистской? Это техническое недоразумение или человеческий фактор?»