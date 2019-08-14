Общество

В Невельском районе перезахоронили останки 128 красноармейцев, погибших в боях в 1943 году

На воинском захоронении в деревне Турки-Перевоз Невельского района в четверг, 15 августа, состоялась торжественная церемония захоронения останков 128 красноармейцев 3-йударной армии, которые погибли во время Невельской наступательной операции осенью 1943 года. Мероприятие прошло в рамках международной молодежной «Вахты памяти», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Открыл митинг глава Невельского района Олег Майоров. «Вы выполняете уникальную работу — сохраняете память, передаете ее детям, делаете ее вечной в наших сердцах. Благодарю за вашу работу от всего Невельского района», — сказал Олег Майоров.

Заупокойную литию по погибшим отслужил протоирей Петр Нетреба. Участники «Вахты памяти», невельчане и гости мероприятия почтили память павших минутой молчания. К месту погребения останков были возложены цветы. Также собравшиеся почтили память одного из основателей молодежной «Вахта памяти» в Псковской области Ивана Михайлова, который ушел из жизни в 2018 году.

За время международной молодежной «Вахты памяти» поисковиками были подняты останки 129 бойцов. Фамилию одного из них — Клименко — удалось узнать. «Вместе с ним нашли медальон. Информация о нем есть в базе "Мемориал", погиб он недалеко от Турки-Перевоз, в деревне Сомино Пустошкинского района. Сейчас идет работа по поиску родственников, а они уже решат, где захоронить останки», — отметил начальник штаба поискового отряда «Гвоздика» Михаил Лазукин.

Поисковики также обнаружили еще один медальон и красноармейскую книжку, но из-за плохого состояния бумаги не удалось прочитать текст и установить их владельцев. Рядом с останками одного из военнослужащих был обнаружен фотоаппарат. Его отправят в Казань. Поисковики попробуют найти специалистов, которые попытаются восстановить снимки.

На воинском захоронении в Турки-Перевоз также в будущем увековечат имена 69 бойцов, которых подняли из госпитального захоронения, располагавшегося неподалеку от деревни Торошково. Его удалось найти спустя 5 экспедиций после начала поисков. Участникам «Вахты памяти» помог в этом местный житель, который стал свидетелем погребения красноармейцев, когда был еще мальчишкой. Имена военнослужащих сохранились в документах, которые вели медицинские работники в госпитале.

«В Турки-Перевоз самое крупное воинское захоронение Невельского района, мы уже пятый раз проводим тут погребение останков после проведения молодежной „Вахты памяти“. Будем продолжать эту традицию», — подытожил Михаил Лазукин.

Международная молодежная «Вахта памяти» прошла в Невельском районе на берегу озера Белое в 12-й раз. Поисковые мероприятия проходят при поддержке Главы региона Михаила Ведерникова и Администрации Псковской области. Участниками мероприятия стали более 100 поисковиков из Псковской области, Казани, Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы, Сыктывкара, Республики Коми, а также Беларуси и Латвии.