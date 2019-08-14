Общество

Детский фонд продолжает акцию «Здравствуй, школа! 2019»

До Дня знаний остаётся чуть больше двух недель, и Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает благотворительную акцию «Здравствуй, школа! 2019». Цель акции – подготовить к 1 сентября как можно больше детей из самых нуждающихся семей Псковской области, а также воспитанников школ-интернатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде.

Накануне нового учебного года в Детский фонд поступают просьбы из большинства районов области: у многих семей из отдаленных сел и деревень нет финансовой возможности собрать детей в школу, а ребята из школ-интернатов и вовсе лишены родительской заботы. Но у всех этих мальчиков и девочек есть добрые помощники. В очередной раз внесли свой вклад и помогли маленьким школьникам представители различных организаций.

Поддерживают акцию и отзывчивые жители города, которые приносят в Детский фонд канцелярские принадлежности, рюкзаки и игрушки. Сегодня уже полностью укомплектованы и готовы к отправке более 500 рюкзаков.

Однако еще 100 школьников ждут свои новые рюкзаки со всеми необходимыми канцелярскими товарами. Детский фонд приглашает всех неравнодушных псковичей присоединиться к акции. Сделать это можно следующими способами: