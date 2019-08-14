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Общество

Горводоканал устранил протечку под брошенным грузовиком на Ротной в Пскове. ФОТО

15.08.2019 17:38|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники МП Пскова «Горводоканал» устранили «фонтан воды», который местные жители обнаружили под брошенным грузовиком «Man» без задних колес, стоящим на улице Ротной. Как Псковской Ленте Новостей сообщили самой организации, аварию удалось устранить днем 15 августа.

«Заниматься устранением протечки начали около 2 дней назад, хотя на сами технические работы потратили 2-3 часа. Случай - нестандартный: над ней - брошенный собственником большегруз. Причем - без задних колес, - отметили на предприятии. - Когда узнали об аварии - на место выехала наша бригада диспетчеров, все зафиксировала. Чтобы все было по закону, мы провели весь комплекс мероприятий по уведомлению собственника о том, что машину придется эвакуировать».

В «Горводоканале» разъяснили, что в поиске собственника транспорта помогли сотрудники псковской ГИБДД. Однако с помощью телефонных звонков и визита по месту прописки связаться с хозяином автомобиля не получилось - организация направила письменное уведомление. Затем большегруз эвакуировали на 20 метров от места аварии, с помощью погрузчика, предоставленного «Псковпассажиравтотрансом»: «Такая техника понадобилась из-за того, что грузовик - без колес».

«После того, как машину переместили, - там, где она стояла, провели раскопку и обнаружили утечку. После чего - применили наши технические средства, специализированную муфту. Убедились, что давление в норме. После чего в течение нескольких часов контролировали, как держится давление: чтобы новых утечек не было», - добавили в организации.

Сейчас в социальные объекты, принадлежащие расположенным рядом учреждениям, вновь направили воду. Следующие работы, которые пройдут на месте аварии, - по благоустройству: организация заделает асфальтовое покрытие. На предприятии отмечают, что такие случаи, вызванные тяжелыми автомобилями, - единичные, встречаются раз в несколько лет.

Примечательно, что в компании подчеркнули: «Мы не исключаем, что не среагируй вовремя - мог бы обрушиться асфальт».

Напомним, 14 августа пскович испугался угрозы обрушения асфальта под брошенным на Ротной грузовиком, из под которого била вода.

Теги: #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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