Общество

Ольга Евстигнеева посетила социальные учреждения Дновского района

Социальные учреждения Дновского района в четверг, 15 августа, посетила в рамках рабочей поездки председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В ходе визита в муниципалитет она ознакомилась с работой двух стационарных учреждений — Дновского и Моринского психоневрологических интернатов. Председатель комитета прошла по помещениям, оценила условия, в которых живут постояльцы, пообщалась с коллективом и пожилыми людьми.

Ольга Евстигнеева также провела рабочую встречу с начальником территориального отдела комитета по социальной защите области Татьяной Пахомовой, руководителями социальных учреждений, на которой были рассмотрены актуальные вопросы развития социальной сферы района. Особое внимание председатель Комитета обратила на важность охватить социальной помощью всех одиноких жителей муниципалитета старше 75-летнего возраста.

«Наше „серебряное“ поколение особенно нуждается во внимании и адресной помощи. Эту работу необходимо продолжать и развивать. В поле зрения нужно постоянно держать и наших ветеранов, и участников Великой Отечественной войны», — подчеркнула она.

На встрече речь также зашла и о готовности района к реализации системы долговременного ухода (СДУ). Ее главная цель — обеспечить людям, нуждающимся в уходе, достойный уровень жизни и максимальную реабилитацию, а также оказать поддержку их семьям. К комплексу мер СДУ можно отнести разработку методологии и единых стандартов, обучение как специалистов соцслужб, так и членов семьи, взаимодействие между учреждениями социальной и медицинской помощи, обеспечение необходимой материально-технической базы, подготовка социальных координаторов, которые будут курировать нуждающихся в уходе граждан, и др. Система заработает в районе в следующем году.