Общество

Николай Цветков принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по вопросам государственного и муниципального управления

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков по поручению главы региона Михаила Ведерникова принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление». Совещание в четверг, 15 августа, провел заместитель мэра Москвы, заместитель руководителя рабочей группы по системным вопросам, связанным с реализацией национальных проектов, Владимир Ефимов.

Основной вопрос касался взаимодействия федеральных и региональных органов власти при реализации национальных проектов в регионах. Николай Цветков представил участникам совещания предложения области по совершенствованию конструктивных взаимоотношений между субъектами РФ и федеральным центром, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены вопросы интеграции региональных систем с подсистемой управления проектами «Электронный бюджет», а также обеспечения интеграции региональных и национальных проектов.

Напомним, что на территории Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития до 2024 года. На их реализацию в этом году планируется направить свыше 6,1 млрд рублей из консолидированного бюджета. Национальные проекты разработаны в соответствии с 204-м Указом президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».