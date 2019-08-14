Общество

Нового заместителя председателя Арбитражного суда Псковской области назначил президент

Ольга Никульникова назначена на должность заместителем председателя Арбитражного суда Псковской области. Соответствующий указ о назначении подписал 12 августа президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликован 13 августа на Официальном интернет-портале правовой информации.

Ольга Никульникова родилась 3 января 1967 года в городе Калининграде. В 1996 году окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция».

В 2002 – 2005 годах – помощник судьи Арбитражного суда Саратовской области. В июле 2005 года назначена на должность судьи Арбитражного суда Саратовской области на трехлетний срок полномочий. Награждена Почетной грамотой Судейского сообщества.

Напомним, 12 июля с поста заместителя председателя Арбитражного суда Псковской области ушла в отставку Ольга Леднёва.