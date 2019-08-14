Общество

Среднюю зарплату менеджера по работе с клиентами в Пскове выяснили эксперты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты менеджеров по работе с клиентами в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, менеджер по работе с клиентами в Пскове в среднем получает 41 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 62 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 47 000 рублей, Великий Новгород - 41 000 рублей, Смоленск - 41 000 рублей, Ленинградская область - 51 000 рублей в месяц.