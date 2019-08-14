Президент назначил судей в Дновском и Великолукском районах

Назначены судьи Великолукского и Дновского районных судов Псковской области. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Судьей Великолукского районного суда назначена Наталья Крипайтис, которая до этого была судьей Палкинского районного суда. Судьей Дновского районного суда стала Наталья Михайлова, до назначения занимавшая должность мирового судьи судебного участка №5 в Дновском районе.
Этим же указом президента заместителем председателя Псковского гарнизонного военного суда назначен Федор Зайцев.