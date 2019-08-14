Общество

Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет

Фото: iStock

По данным Росстата, с 1980 года по 2018 год жители России стали меньше есть картофеля и хлеба и вместе с тем увеличили количество овощей и фруктов в рационе.

Так, если около 40 лет назад каждый взрослый россиянин, в среднем, съедал 112 килограммов хлеба и примерно столько же картофеля в год, то в 2018 году эти показатели упали до 96 - по хлебу и 59 - по картофелю.

С фруктами и другими овощами ситуация обратная. Если в 1980 году на россиянина приходилось 35 килограммов фруктов и ягод ежегодно (и 92 килограмма овощей и бахчевых), то в прошлом году - уже 74 килограмма (и 104 килограмма овощей).

Зафиксировано также за почти 40 лет небольшое увеличение в рационе жителей страны мяса и рыбы. И вместе с тем снижение употребления сахара - с 35 килограммов до 31.

Врач-эндокринолог Екатерина Александрова пояснила РИА Новости, что в целом изменения положительные и оправданы тем, что сегодня мало, кто не знает о вреде глютена и крахмала. Кроме того, ассортимент полезных продуктов вырос и стал более доступным со времен СССР.