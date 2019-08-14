Георешетки: эффективный и простой способ укрепления склонов, земляных дамб и мостов

Еще совсем недавно укрепление склонов, земляных дамб, мостов осуществлялось тяжелыми конструкциями из металла и бетона. Но свою эффективность доказали легкие и простые в монтаже георешетки, которые производятся из высокопрочного полипропилена или полиэтилена. Георешетки знакомы и псковичам: именно с их помощью при реконструкции набережных рек Великая и Пскова были укреплены берега и склоны.
Это тип геосинтетического материала со структурой в виде сот. Ключевые задачи георешетки:
Изделия производятся в одноосном и двухосном вариантах. На финальной стадии изготовления материал растягивается, что обеспечивает расположение молекул специальным образом. Вытянутая продольно решетка имеет соты в форме прямоугольников. В двухосном материале ячейки квадратные.
На рынке предлагается продажа георешетки в плоском и объемном виде. Плоская выглядит как правильная паутина из полос полимерного материала с узлами для максимально прочного сцепления с почвой. Продукция такого вида используется в ландшафтном дизайне, при укладке дорожных покрытий. Использование в данном случае снижает расходы на закупку материала.
По материалу, который используется в технологическом процессе, различают несколько типов:
Объемные геосоты производятся из лент полиэтилена и полипропилена, которые соединяются сваренными швами поочередно. Нередко соединение выполняется химическим способом или при помощи ткацкого способа.
Изделия просты в монтаже, не требуют специальных инструментов и имеют такие плюсы:
Последний пункт непосредственно упрощает монтаж на откосах, склонах. В процессе укладки используется поперечная или продольная методика, а угол наклона определяет необходимую толщину материала. Для укладки понадобится вырыть траншею с двух сторон откоса, в которую растягивается и укладывается георешетка. После укладки требуется проконтролировать корректность натяжения, затем решетка заполняется экскаватором или погрузчиком. Для надежного уплотнения необходимо поддерживать достаточный уровень влажности.
При грамотном выборе и правильной укладке материал служит на протяжении указанного изготовителем периода. Качество материала выступает решающим фактором.