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Георешетки: эффективный и простой способ укрепления склонов, земляных дамб и мостов

Еще совсем недавно укрепление склонов, земляных дамб, мостов осуществлялось тяжелыми конструкциями из металла и бетона. Но свою эффективность доказали легкие и простые в монтаже георешетки, которые производятся из высокопрочного полипропилена или полиэтилена. Георешетки знакомы и псковичам: именно с их помощью при реконструкции набережных рек Великая и Пскова были укреплены берега и склоны.

Функции георешетки:

Это тип геосинтетического материала со структурой в виде сот. Ключевые задачи георешетки:

предотвращение деформирования грунта;

гарантия дренажа почвы;

фиксирование щебенки на откосе;

защита дороги от формирования ям;

увеличение максимальной нагрузки;

укрепление земляных дамб и мостовых сооружений.

Разновидности материала

Изделия производятся в одноосном и двухосном вариантах. На финальной стадии изготовления материал растягивается, что обеспечивает расположение молекул специальным образом. Вытянутая продольно решетка имеет соты в форме прямоугольников. В двухосном материале ячейки квадратные.

На рынке предлагается продажа георешетки в плоском и объемном виде. Плоская выглядит как правильная паутина из полос полимерного материала с узлами для максимально прочного сцепления с почвой. Продукция такого вида используется в ландшафтном дизайне, при укладке дорожных покрытий. Использование в данном случае снижает расходы на закупку материала.

По материалу, который используется в технологическом процессе, различают несколько типов:

стекловолоконные - применяются для армирования асфальтобетона с целью обеспечения устойчивости покрытию от погодных воздействий;

базальтовые - незаменимы для придания жесткости асфальту и закрепления кладки кирпича в процессе строительства;

полиэфирные - подходят для фиксации сыпучих почв с высокой нестабильностью;

полипропиленовые - материал способен надежно укрепить нестабильные почвы;

поливиниалкогольные - наиболее современный вид, который может удлиняться на 3-5%.

Объемные геосоты производятся из лент полиэтилена и полипропилена, которые соединяются сваренными швами поочередно. Нередко соединение выполняется химическим способом или при помощи ткацкого способа.

Преимущества материала и особенности монтажа на откосах.

Изделия просты в монтаже, не требуют специальных инструментов и имеют такие плюсы:

долгосрочность эксплуатации;

стойкость к коррозии;

экологически чистый материал;

высокая несущая способность;

минимальные риски повреждений, отсутствие необходимости ремонта;

небольшая масса.

Последний пункт непосредственно упрощает монтаж на откосах, склонах. В процессе укладки используется поперечная или продольная методика, а угол наклона определяет необходимую толщину материала. Для укладки понадобится вырыть траншею с двух сторон откоса, в которую растягивается и укладывается георешетка. После укладки требуется проконтролировать корректность натяжения, затем решетка заполняется экскаватором или погрузчиком. Для надежного уплотнения необходимо поддерживать достаточный уровень влажности.

При грамотном выборе и правильной укладке материал служит на протяжении указанного изготовителем периода. Качество материала выступает решающим фактором.