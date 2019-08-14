Общество

Члены первичной профсоюзной организации МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис» побывали на экскурсии в Кронштадте

Члены профсоюза работников жизнеобеспечения МП г. Псков «Лифтмонтажсервис» побывали в экскурсионной поездке в г. Кронштадте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в ходе обзорной экскурсии члены профсоюза увидели каменную карту в Андреевском сквере, Дерево желаний, Парк подводников, футшток, знак блокадной колюшке, павильон мареографа, Итальянский пруд, Меншиковский дворец, Петровский док, памятник Петру I, памятник Макарову, Морской собор, Братскую могилу, Якорную площадь и другие основные достопримечательности.

«Наш коллектив не первый раз выезжает на экскурсии, причём работники берут с собой в поездку жён, мужей, детей. Профсоюз помогает нам всем чувствовать себя одной большой семьёй. И в этот раз поездка была замечательной, работники получили множество впечатлений, позитивных эмоций, зарядились хорошим настроением», - рассказала председатель профкома предприятия Ирина Никитина.

Председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов в очередной раз отметил, что члены профсоюза всегда хорошо откликаются на мероприятия культурно-просветительского характера и выразил благодарность активисту Сергею Лазученкову, который помогает профсоюзу в их организации. «Мы продолжим организацию выездов для членов профсоюза с учетом всех поступивших и поступающих пожеланий от нашего актива», - заключил Игорь Иванов.