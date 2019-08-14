Общество

Объявлен аукцион на благоустройство парка у Мирожского монастыря и Красноармейской набережной в Пскове

В Пскове ищут подрядчика для выполнения работ по благоустройству парка, расположенного между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной. Работы будут выполнены в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» в части комплексного использования и доступности общественных пространств. Стоимость работ составит около 18 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. По программе предусмотрено, что 90% составит грантовое финансирование, а 10% стоимости работ будут профинансированы из средств муниципального бюджета. Прием заявок завершится 26 августа.

Подрядчику предстоит выполнить масштабные работы по электроснабжению и установке элементов электроосвещенияв парковой зоне. По техническому заданию также нужно отремонтировать пешеходные мостики и построить новые, обустроить пешеходные дорожки, а также отремонтировать очистные сооружения и установить скамейки и урны. Запланированы и работы по озеленению парковой территории, включая обустройство газонов и посадку новых деревьев: берез, кленов, ив, черемухи.

Все работы должны быть выполнены с даты заключения контракта до 15 октября следующего года. Заказчик устанавливает гарантийный срок на работы - 5 лет с даты подписания акта выполненных работ.

Напомним, программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» направлена на поддержание совместных усилий для решения приграничных проблем развития и содействия устойчивому использованию существующего потенциала приграничной территории России и Эстонии. В Пскове в рамках программы запланирована реализация проектов по обустройству новой системы аэрации очистных сооружений, запуску станции подачи воды для деревни Череха и строительству причала для обслуживания двух муниципальных катеров. Также в Псковской области по проекту предусмотрены работы по реконструкции около 10 км региональных дорог в приграничных удаленных волостях Печорского района, а в Печорах будет организована новая торгово-ярмарочная площадка для местных предпринимателей и фермеров.