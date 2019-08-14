Общество

Начальник МЧС по Псковской области положительно оценил создание учебных центров для волонтеров

«Мы можем констатировать тот факт, что при нынешних чрезвычайных ситуациях без волонтеров нам бывает достаточно тяжело справиться», - об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

Он положительно оценил инициативу секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака по созданию учебных центров для волонтеров, которые будут помогать ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций по всей России. «Все слышали, как президент сказал на всю страну, что он признает ликвидацию последствий после затопления в Иркутской области на первоначальном этапе неудовлетворительной. Это случилось только в результате того, что физически не хватало рабочих рук», - заявил Валерий Филимонов. Он отметил, что на каждую чрезвычайную ситуацию сложно предусмотреть необходимое количество профессионалов, поэтому часто волонтерская помощь действительно необходима.

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области обратил внимание, что с волонтерами важен момент правильного распределения ресурсов. «Наиболее легкие и менее профессиональные задачи уже сейчас выполняют волонтеры, в том числе и уход за гражданами, и всестороннее обеспечение спасательных работ», - рассказал он.

Валерий Филимонов также рассказал, что, по его мнению, в основном подтопления, такие как в Иркутской области, являются именно результатом неграмотной застройки и неграмотного зонирования. «Природные аномалии тоже никто не исключал. Много лет средний уровень воды может составлять несколько метров, а при аномальной природной ситуации он может подняться в два раза. Если проблемой застройки не заниматься системно, то мы регулярно, в периоды раз в 20-30 лет, будем получать такие ситуации. Застройка вблизи рек предусматривает то, что рано или поздно застройку затопит, ведь это низменные, пойменные участки», - поделился своим мнением Виталий Филимонов.

Он также дал оценку эффективности тушения пожаров в Сибири. «Авиация - это не панацея от ландшафтных пожаров, и эффективность может быть достаточно точечной. Испарение воды до попадания на землю зависит от мастерства летчика или каких-то других факторов. Затраты на это уходят просто колоссальные. Можно сказать, что в некоторых случаях мы тушим деньгами, но есть ситуации, когда пожары угрожают населенным пунктам, и тут эти затраты, конечно, оправданы», - считает начальник ГУ МЧС России по Псковской области.

Он рассказал, что тушение пожаров на земле - менее затратно и достаточно эффективно. «Профессионалы на земле работают по разным методикам, и это помогает спасти людей», - заключил Виталий Филимонов.